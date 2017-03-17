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ФК "Ростов" достойно выступил в матче против "МЮ" - Данильянц

17 марта 2017, 09:57
Тренер футбольного клуба "Ростов" Иван Данильянц рассказал, что считает достойным выступление команды в матче с "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте ростовского клуба.

"Мы достойно выступили, несмотря на все обстоятельства. Однако пропустили гол, когда владели мячом", - говорится в сообщении.

Данильянц добавил, что было сложно играть на два фронта - в еврокубках и чемпионате РФ.

Уточняется, что сейчас клуб будет перестраиваться на российский чемпионат.

"Команда провела еще один исторический матч, в котором сыграла против одного из лучших клубов в мире", - отметил тренер.

Матч прошел в рамках Лиги Европы в ночь на пятницу и завершился победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Ранее команды сыграли вничью. "Ростов" завершил участие в этом чемпионате.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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