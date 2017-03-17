ФК "Ростов" проиграл "Манчестер Юнайтед

Принять участие в игре не смогли сразу четыре ключевых футболиста "Ростова". Сослан Джанаев и Владимир Гранат ранее получили травмы, а у Тимофея Калачева и Александра Гацкана был перебор желтых карточек.
С самого начала игры "Манчестер Юнайтед" начал напирать. Ростовчанам удавалось действовать только с контратак. Под конец первого периода вратарю "Ростова" удалось отбить мощнейший удар.
Во втором периоде у ростовских игроков было два отличных момента, чтобы забить. Один раз пробил Сердар Азмун с 20 метров, второй удар принадлежит Кристиану Нобоа. Оба раза отлично сыграл голкипер английского клуба.
Далее некоторое время "Ростову" удавалось диктовать свои правила, но на 70-й минуте забил Хуан Мата. Ростовчане пытались отыграться, но гол остался единственным.
Ранее команды встречались в Ростове. Тогда игра завершилась вничью со счетом 1:1. Матчи прошли в рамках Лиги Европы.
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