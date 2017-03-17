Горячая линия для англичан в Ростове не оправдала себя

По ее словам, поводов воспользоваться горячей линией у фанатов английского клуба не оказалось – ростовчане тепло встретили гостей и даже подарили им пледы. "Английские болельщики звонили на линию, но спрашивали в основном, будет ли посол ЧМ-2018 на матче и где бы с ней сфотографироваться", — отмечает Лопырева.