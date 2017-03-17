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Горячая линия для англичан в Ростове не оправдала себя

17 марта 2017, 18:13
Горячая линия на английском языке для болельщиков из Британии во время матча "Ростов" — "Манчестер Юнайтед" 9 марта оказалась бесполезной – фанаты звонили для того, чтобы узнать, как сфотографироваться с моделью и послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Викторией Лопыревой, рассказала в интервью RostovGazeta сама Лопырева.

"Дело в том, что у РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига — прим.ред.) существует программа правовой помощи болельщикам – специальная телефонная линия. В день матча в Ростове я предложила сделать эту линию англоязычной, чтобы в случае чрезвычайной ситуации болельщики могли обратиться за помощью", — говорит она.

По ее словам, поводов воспользоваться горячей линией у фанатов английского клуба не оказалось – ростовчане тепло встретили гостей и даже подарили им пледы. "Английские болельщики звонили на линию, но спрашивали в основном, будет ли посол ЧМ-2018 на матче и где бы с ней сфотографироваться", — отмечает Лопырева.

Посол от Ростова считает, что такую линию нужно создать и на ЧМ-2018 на разных языках.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

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