Горячая линия для англичан в Ростове не оправдала себя

"Дело в том, что у РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига — прим.ред.) существует программа правовой помощи болельщикам – специальная телефонная линия. В день матча в Ростове я предложила сделать эту линию англоязычной, чтобы в случае чрезвычайной ситуации болельщики могли обратиться за помощью", — говорит она.
По ее словам, поводов воспользоваться горячей линией у фанатов английского клуба не оказалось – ростовчане тепло встретили гостей и даже подарили им пледы. "Английские болельщики звонили на линию, но спрашивали в основном, будет ли посол ЧМ-2018 на матче и где бы с ней сфотографироваться", — отмечает Лопырева.
Посол от Ростова считает, что такую линию нужно создать и на ЧМ-2018 на разных языках.