Губернатор Ростовской области сам звонит каждому 10-му обратившемуся

"Я ввел в свою практику, что примерно по каждому десятому письму беру и сам звоню заявителю. Я запретил приносить мне на подпись такие ответы заявителям, в которых нет прямого указания на то, что тот или иной из чиновников лично пообщался с автором обращения и удовлетворил его жалобу. Или не удовлетворил, так тоже бывает. Эта мера действует эффективно", – отметил он.