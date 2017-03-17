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Губернатор Ростовской области сам звонит каждому 10-му обратившемуся

17 марта 2017, 15:56
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в прошедшем году он проконтролировал исполнение чиновниками каждого десятого обращения на предмет удовлетворенности просьбы заявителя.

"Я ввел в свою практику, что примерно по каждому десятому письму беру и сам звоню заявителю. Я запретил приносить мне на подпись такие ответы заявителям, в которых нет прямого указания на то, что тот или иной из чиновников лично пообщался с автором обращения и удовлетворил его жалобу. Или не удовлетворил, так тоже бывает. Эта мера действует эффективно", – отметил он.

По словам губернатора, люди преимущественно жалуются на несвоевременное исполнение решений судов и неправомерное наложение ареста на имущество.

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