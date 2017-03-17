Множество жителей Новочеркасска в понедельник останутся без света

Днем света не будет на улицах Кавказская, Энергетическая, Богдана Хмельницкого, в спуске Красном.
На несколько часов света выключат по улицам Мацоты, Флерова, Вторая, Шестая, Пятая, Четвертая, Третья, Центральная, Красноармейская, Первомайская, Тургенева, 8 марта, Бабушкина, Вавилова, Мечникова, Ветеринарная, Ященко, Прогонная, Шестнадцатая, Четырнадцатая, Пятнадцатая, Тринадцатая, Семнадцатая, Десятая, Искра.
Также ограничения будут действовать в переулках Керамический, Янтарный и на проспекте Платовском.
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