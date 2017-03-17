Музеи в Ростовской области не ремонтировались с 1974 года

"Это наша давняя проблема и серьезная беда. Ростовский областной музей краеведения не реставрировался с 1983 года, а Новочеркасский музей истории донского казачества – с 1974 года", – рассказал он.
В области есть и другие музеи, не ремонтировавшиеся с конца 20 века, сообщил спикер. При этом на капитальный ремонт 20 муниципальных учреждений культуры в 2016 году было предусмотрено 133 миллиона рублей, заметил он.
Также было отремонтировано 39 памятников Великой отечественной войны на сумму более 50 миллионов рублей.