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Музеи в Ростовской области не ремонтировались с 1974 года

17 марта 2017, 13:04
Некоторые музеи Ростовской области не ремонтировались с середины 70-х годов, заявил министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

"Это наша давняя проблема и серьезная беда. Ростовский областной музей краеведения не реставрировался с 1983 года, а Новочеркасский музей истории донского казачества – с 1974 года", – рассказал он.

В области есть и другие музеи, не ремонтировавшиеся с конца 20 века, сообщил спикер. При этом на капитальный ремонт 20 муниципальных учреждений культуры в 2016 году было предусмотрено 133 миллиона рублей, заметил он.

Также было отремонтировано 39 памятников Великой отечественной войны на сумму более 50 миллионов рублей.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Культура
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