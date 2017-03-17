Памятку о "группах смерти" выпустили для родителей в Ростове

Суть игры в том, чтобы выполнить 50 заданий, которые подростку присылает куратор. Последнее из них - покончить с собой. Выйти из игры добровольно нельзя - ребенка запугивают смертью близких.
В минобразования советуют изучить содержание страничек ребенка в соцсетях на наличие хэштегов, группы, в которых он состоит, контент профиля в целом. "Проверьте, когда он заходил последний раз в соцсеть. Участники смертельных групп заходят в сеть для получения очередного задания рано утром", - отметила Мазаева.
По ее словам, при обнаружении признаков вовлеченности в игру не стоит ругать ребенка, а попытаться объяснить ему, что нельзя доверять свою жизнь и здоровье незнакомым людям. Если игра зашла далеко, то в минобразования советуют обратиться к психологам.