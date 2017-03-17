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Памятку о "группах смерти" выпустили для родителей в Ростове

17 марта 2017, 14:37
В региональном минобразовании разработали памятку с рекомендациями для родителей, как выявить, что их ребенок играет в соцсетях в опасную игру со смертью, сообщила замминистра образования Ростовской области Марина Мазаева.

Суть игры в том, чтобы выполнить 50 заданий, которые подростку присылает куратор. Последнее из них - покончить с собой. Выйти из игры добровольно нельзя - ребенка запугивают смертью близких.

В минобразования советуют изучить содержание страничек ребенка в соцсетях на наличие хэштегов, группы, в которых он состоит, контент профиля в целом. "Проверьте, когда он заходил последний раз в соцсеть. Участники смертельных групп заходят в сеть для получения очередного задания рано утром", - отметила Мазаева.

По ее словам, при обнаружении признаков вовлеченности в игру не стоит ругать ребенка, а попытаться объяснить ему, что нельзя доверять свою жизнь и здоровье незнакомым людям. Если игра зашла далеко, то в минобразования советуют обратиться к психологам.

Как вы считаете, могут ли родители предотвратить опасные игры подростка?
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