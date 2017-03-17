Памятку о "группах смерти" выпустили для родителей в Ростове

По ее словам, при обнаружении признаков вовлеченности в игру не стоит ругать ребенка, а попытаться объяснить ему, что нельзя доверять свою жизнь и здоровье незнакомым людям. Если игра зашла далеко, то в минобразования советуют обратиться к психологам.