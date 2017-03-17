Российское общество пассивно в отношении экологических проблем - эксперт

Спикер выразил сожаления о том, что развитие нашей среды, экономики и промышленности пока часто имеет негативные аспекты при общемировой тенденции к сохранению естественной природной среды. Он выразил мнение, что России необходимо включаться в эту систему, развивая среди общества соответствующую идеологию, а также перенимать передовой опыт Англии и Германии.