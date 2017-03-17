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Российское общество пассивно в отношении экологических проблем - эксперт

17 марта 2017, 12:03
Тема экологических проблем недостаточно волнует современное общество, заявил профессор ЮФУ, главный архитектор НИИ градостроительства Александр Бояринов.

"Несмотря на давно принятое решение об экологизации в нашей стране, надо сказать, специалисты и общество не очень активно привлекаются к этой проблеме", – заявил он.

Спикер выразил сожаления о том, что развитие нашей среды, экономики и промышленности пока часто имеет негативные аспекты при общемировой тенденции к сохранению естественной природной среды. Он выразил мнение, что России необходимо включаться в эту систему, развивая среди общества соответствующую идеологию, а также перенимать передовой опыт Англии и Германии.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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