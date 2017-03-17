Ростовская область не готова к появлению первых "зеленых" зданий

"Когда мы делали самые первые экспериментальные здания в Москве в начале 2010-х, мы столкнулись с тем, что подобные проекты нельзя реализовывать в Ростовской области – здесь отсутствуют как реестр для таких объектов, так и само понятие "экспериментальное строительство", – сообщил спикер.
По словам Березуцкого, проблемная ситуация с продвижением строительства в области сохраняется до сих пор.
"А ведь в таком случае "зеленые" технологии дальше пилотного здания никуда не пойдут", – подытожил он.
Экспериментальное строительство позволяет применять на ограниченном числе строительных объектов новые методы и технологии, выработанные по результатам научно-исследовательских работ, с целью их опытной проверки на практике перед дальнейшим внедрением в широкое производство.