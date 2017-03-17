Ростовских чиновников заставят собирать зрителей на концерты

"Привлечь жителей Ростовской области на просмотр спектаклей и концертов наших областных коллективов – это очень серьезная и ответственная задача. Я обращаюсь к муниципалитетам: когда к вам приезжают областные коллективы, ваша задача – привлечь зрителя", – сообщил спикер.