Ростовских чиновников заставят собирать зрителей на концерты

"Привлечь жителей Ростовской области на просмотр спектаклей и концертов наших областных коллективов – это очень серьезная и ответственная задача. Я обращаюсь к муниципалитетам: когда к вам приезжают областные коллективы, ваша задача – привлечь зрителя", – сообщил спикер.
В рамках обеспечения равного доступа жителям области к произведениям театрального и музыкального искусства в 2017 году выделены бюджетные средства на гастрольную деятельность в размере 2 миллионов рублей, отметил он.
"Эти деньги дадут возможность государственным театрам и концертным организациям показать жителям Ростовской области высокохудожественные образцы классического искусства", – пояснил спикер.