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Ростовских чиновников заставят собирать зрителей на концерты

17 марта 2017, 13:12
Муниципальные образования Ростовской области в 2017 году должны будут привлекать зрителей к просмотру приезжающих к ним гастрольных программ, заявил министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

"Привлечь жителей Ростовской области на просмотр спектаклей и концертов наших областных коллективов – это очень серьезная и ответственная задача. Я обращаюсь к муниципалитетам: когда к вам приезжают областные коллективы, ваша задача – привлечь зрителя", – сообщил спикер.

В рамках обеспечения равного доступа жителям области к произведениям театрального и музыкального искусства в 2017 году выделены бюджетные средства на гастрольную деятельность в размере 2 миллионов рублей, отметил он.

"Эти деньги дадут возможность государственным театрам и концертным организациям показать жителям Ростовской области высокохудожественные образцы классического искусства", – пояснил спикер.

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