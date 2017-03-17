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Свыше 800 млн руб долгов по зарплате погасили за год в Ростовской области

17 марта 2017, 14:39
Более 826 миллионов рублей задолженности по заработной плате в 2016 году было погашено по результатам работы судебных приставов, заявил руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Юрий Рыбакин.

"По делам о невыплате заработной платы мы достигли неплохих результатов, взыскав в 2016 году более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В результате деятельности судебных приставов погашено задолженности по заработной плате на сумму более 826 миллионов рублей", – сообщил он.

Общая взысканная сумма возросла на 302 миллиона рублей по сравнению с 2015-м, отметил спикер. Количество дел в данной категории при этом увеличилось на 42%.

Кроме того, по словам Рыбакина, управлением обеспечен последовательный рост взыскания денежных средств в суммарном размере 12 миллиардов 800 миллионов рублей, что на 1,5 миллиарда рублей больше чем в 2015 году.

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