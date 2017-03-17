Свыше 800 млн руб долгов по зарплате погасили за год в Ростовской области

"По делам о невыплате заработной платы мы достигли неплохих результатов, взыскав в 2016 году более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В результате деятельности судебных приставов погашено задолженности по заработной плате на сумму более 826 миллионов рублей", – сообщил он.
Общая взысканная сумма возросла на 302 миллиона рублей по сравнению с 2015-м, отметил спикер. Количество дел в данной категории при этом увеличилось на 42%.
Кроме того, по словам Рыбакина, управлением обеспечен последовательный рост взыскания денежных средств в суммарном размере 12 миллиардов 800 миллионов рублей, что на 1,5 миллиарда рублей больше чем в 2015 году.