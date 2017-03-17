В 2016 году ростовские судебные приставы пресекли 6 фактов взяток

"В 2016 году пресечено 6 фактов склонения наших сотрудников к получению взятки, в результате в отношении 6 граждан, пытавшихся дать взятку, работниками управления возбуждены уголовные дела", – рассказал спикер.
В 2016 возбуждены уголовные дела также и в отношении 8 государственных служащих управления, добавил Рыбакин.
"Работа по борьбе с коррупцией особенно актуальна в условиях частой сменяемости кадрового состава", – пояснил спикер.
По его словам, в 2016 году средняя текучесть кадров среди судебных приставов составила 22%.
За нарушения трудовой дисциплины по итогам ушедшего года 209 работников привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 1 уволен с государственной гражданской службы.
Поощрено по итогам года при этом 450 работников управления, уточнил спикер.