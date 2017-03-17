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В 2016 году ростовские судебные приставы пресекли 6 фактов взяток

17 марта 2017, 15:43
Шесть человек стали фигурантами уголовных дел в Ростовской области по факту попытки дать взятку судебным приставам, заявил руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Юрий Рыбакин.

"В 2016 году пресечено 6 фактов склонения наших сотрудников к получению взятки, в результате в отношении 6 граждан, пытавшихся дать взятку, работниками управления возбуждены уголовные дела", – рассказал спикер.

В 2016 возбуждены уголовные дела также и в отношении 8 государственных служащих управления, добавил Рыбакин.

"Работа по борьбе с коррупцией особенно актуальна в условиях частой сменяемости кадрового состава", – пояснил спикер.

По его словам, в 2016 году средняя текучесть кадров среди судебных приставов составила 22%.

За нарушения трудовой дисциплины по итогам ушедшего года 209 работников привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 1 уволен с государственной гражданской службы.

Поощрено по итогам года при этом 450 работников управления, уточнил спикер.

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