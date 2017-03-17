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В Ростове на оздоровительную кампанию потратят 270 млн

17 марта 2017, 09:37
В Ростове-на-Дону в этом году на оздоровительную кампанию планируется потратить почти 270 миллионов рублей, сообщает горадминистрация.

"Также на финансирование мероприятий по организации отдыха учащихся предусмотрено почти 59 миллионов рублей. В лагерях побывают свыше 71 тысячи детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около 16 тысяч детей на каникулах летом никуда не поедут. Для них организуют мероприятия в городе. Также свыше 10 тысяч детей поучаствуют в походах, экскурсиях, соревнованиях.

Для закупки путевок в санатории региона и Краснодарского края будет потрачено 69,3 миллиона. На трудоустройство несовершеннолетних пойдет 5,8 миллиона рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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