В Ростове на оздоровительную кампанию потратят 270 млн

"Также на финансирование мероприятий по организации отдыха учащихся предусмотрено почти 59 миллионов рублей. В лагерях побывают свыше 71 тысячи детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что около 16 тысяч детей на каникулах летом никуда не поедут. Для них организуют мероприятия в городе. Также свыше 10 тысяч детей поучаствуют в походах, экскурсиях, соревнованиях.
Для закупки путевок в санатории региона и Краснодарского края будет потрачено 69,3 миллиона. На трудоустройство несовершеннолетних пойдет 5,8 миллиона рублей.
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