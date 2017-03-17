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В Ростовской области будут внедрять "зеленые" ГОСТы

17 марта 2017, 11:46
Экологические ГОСТы скоро будут внедрять в Ростовской области вслед за Москвой, заявил эксперт по экологическому строительству Андрей Бенуж.

"На основе международных "зеленых" сертификатов мы уже заявили в управление метрологии и стандартизации, что мы созрели для создания отечественных ГОСТов", – сообщил он.

Новые ГОСТы будут касаться, в частности, территориального планирования, строительной деятельности, ЖКХ.

"В Москве уже разрабатывается методика определения соответствия таким стандартам при осуществлении закупок для государственных нужд. По опыту пилотного проекта такие стандарты будут переноситься на все остальные регионы России, и на Ростовскую область в том числе", – добавил он.

Для каждого региона стандарты "зеленого" строительства будут разными: где-то в приоритете вода, где-то – солнце, ведь климат в России разнообразный, уточнил спикер.

По мнению эксперта, экологические стандарты будут эффективными тогда, когда пойдет в массы и будут применяться не только в отдельных компаниях, а на всех предприятиях в отрасли.

Бенуж также пояснил, что несмотря на удорожание первоначальных инвестиций, экологические стройки окупятся на более длительном, чем у обычных сооружений, этапе эксплуатации построенных объектов.

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