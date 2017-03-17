rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жителям Ростовской области чаще всего снятся раки и абрикосы

17 марта 2017, 14:03
"Яндекс" разработал карту снов, основываясь на данных о поисковых запросах жителей России, говорится в сообщении компании.

Так, исходя из информации о количестве запросов в поисковике жителям Ростовской области чаще всего снятся раки. На втором месте по частоте запросов оказались абрикосы, на третьем — двор. Кроме того, жители Ростовской области видят во сне грецкие орехи, утят, различные поломки, фекалии, пирожки, черешню и тюльпаны.

Кстати, кроме жителей Ростовской области, чаще всего видят раков в своих сновидениях еще и жители Волгоградской, Самарской, Саратовской областей, а также Краснодарского края.

Самыми популярными женскими запросами о значении снов в России стали слова: человек, ребенок, беременность, рыба и парень. Мужчины чаще всего видят во сне змей, рыб, людей, девушек и зубы.

р2

Материалы по теме
"Яндекс" раскрыл стереотипы россиян о ростовчанах"Яндекс" планирует внедрить новый сервис онлайн-консультаций пациентовСервисы "Яндекса" адаптируют к продукции "Автоваза"
#Новости#Анна Петрова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00