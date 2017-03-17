Жителям Ростовской области чаще всего снятся раки и абрикосы

Так, исходя из информации о количестве запросов в поисковике жителям Ростовской области чаще всего снятся раки. На втором месте по частоте запросов оказались абрикосы, на третьем — двор. Кроме того, жители Ростовской области видят во сне грецкие орехи, утят, различные поломки, фекалии, пирожки, черешню и тюльпаны.