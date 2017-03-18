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Мусорный полигон рекультивируют в Таганроге

18 марта 2017, 00:24
В Ростовской области запланировано рекультивировать таганрогский мусорный полигон, отходы начнут вывозить на межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс (МЭОК), сообщает горадминистрация.

"Сейчас идет подготовка к рекультивации. На эти цели выделили шесть миллионов рублей. МЭОК запустят в работу в будущем году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мусор временно складируют по адресу Николаевское шоссе, 36, пока не работает МЭОК.

Участок по адресу Николаевское шоссе, 36/1 закрыли по решению суда. Сейчас идут работы по пересыпке грунтом верхнего слоя.

На прилегающей к полигону территории появятся четыре линии сортировочного комплекса и оборудование по обезвреживанию отходов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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