Немецкие специалисты определили "самую сексуальную" группу крови

Posted 18 марта 2017, 15:05
Published 18 марта 2017, 15:05
Modified 11 сентября 2022, 08:35
Updated 11 сентября 2022, 08:35
"Специалисты провели социсследование, в котором поучаствовали более трех тысяч граждан. Удалось понять, что люди с первой группой крови отличаются повышенной сексуальностью. Мужчины очень активны и неутомимы в интимном плане", - говорится в сообщении.
Уточняется, что люди, у которых вторая группа, менее пылкие любовники. В семейной жизни для них не является приоритетом интим.
Ученые рассказали, что люди с третьей группой крови являются романтиками. Они уделяют большое внимание общей обстановке, в том числе любят ставить в комнате свечи, надевать сексуальное белье. Для них интересен сам процесс.
По мнению специалистов, люди с четвертой группой не отличаются страстью. Они не готовы к экспериментам в интимном плане.
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