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Одиннадцать игроков ФК "Ростов" вызвали в сборные своих стран

18 марта 2017, 21:31
Одиннадцать футболистов клуба "Ростов" вызвали в сборные для игр за свои национальные команды, эти сведения разместили на сайте ростовского клуба.

"В сборную РФ вызвали Федора Кудряшова, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза и Александра Бухарова. Они примут участие в матчах против Кот-д’Ивуара и Бельгии", - говорится в сообщении.

Дмитрия Вебера пригласили в юношескую сборную РФ на учебно-тренировочный сбор, который состоится в Грузии.

Евгений Гошев вызван в молодежную сборную. Он будет готовиться к матчам с Румынией и Норвегией. Они состоятся 24 и 28 марта.

Сердара Азмуна пригласили в сборную Ирана, Кристиана Нобоа - в сборную Эквадора.

Уточняется, что Андрей Препелицэ в рамках отбора на ЧМ-2018 сыграет за Румынию в матче с Данией.

Александр Гацкан сыграет за Молдавию с Австрией.

Миха Мевля поможет Словении в игре с Шотландией.

Ранее "Ростов" вылетел из Лиги Европы, проиграв "Манчестер Юнайтед".

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