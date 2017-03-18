Ростовская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем коррупции

Всего за первый месяц года правоохранительные органы Ростовской области зафиксировали 14 случаев получения взятки должностными лицами, а также 4 попытки дачи взятки. Отметим, что в январе 2016 года было зарегистрировано только одно коррупционное преступление.
На первом месте антирейтинга оказалась Москва, где в январе было зафиксировано 27 случаев взяточничества, на втором — Краснодарский край с показателем 24 факта получения взятки. Пятерку самых коррупционных регионов замыкает Ставропольский край, в котором было совершено 13 подобных преступлений.
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