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Жители РФ попросили сделать Бердыева из ФК "Ростов" тренером сборной РФ

18 марта 2017, 10:22
В Интернете появилась петиция с просьбой сделать тренера футбольного клуба "Ростов" Курбана Бердыева тренером сборной РФ, обращение опубликовали на сайте Change.org.

"Просьба сменить тренера сборной страны. У действующего тренера скромные заслуги. Бердыев является специалистом топ-уровня. Он смог раскрыть много талантливых футболистов", - говорится в сообщении.

Автор уточнил, что после прихода Бердыева клубы "Ростов" и "Рубин" добились хороших результатов.
На момент субботы 10.15 мск обращение поддержали более 30 человек.

Ранее "Ростову" удалось обыграть "Баварию". Это победу болельщики назвали исторической. Также ростовская команда участвовала в Лиге Европы и провела игры с "Манчестер Юнайтед". Один матч закончился вничью, второй - победой английского клуба.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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