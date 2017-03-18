Жители РФ попросили сделать Бердыева из ФК "Ростов" тренером сборной РФ

"Просьба сменить тренера сборной страны. У действующего тренера скромные заслуги. Бердыев является специалистом топ-уровня. Он смог раскрыть много талантливых футболистов", - говорится в сообщении.
Автор уточнил, что после прихода Бердыева клубы "Ростов" и "Рубин" добились хороших результатов.
На момент субботы 10.15 мск обращение поддержали более 30 человек.
Ранее "Ростову" удалось обыграть "Баварию". Это победу болельщики назвали исторической. Также ростовская команда участвовала в Лиге Европы и провела игры с "Манчестер Юнайтед". Один матч закончился вничью, второй - победой английского клуба.
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