Годовалый ребенок и девушка ранены в лобовой аварии под Ростовом

ДТП произошло на 13-м километре автодороги в Аксайском районе в 13.50. Столкнулись Kia Rio под управлением 35-летнего мужчины и Hyundai, за рулем которого находился 26-летний водитель. Водитель Kia превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Hyundai.