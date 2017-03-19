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Годовалый ребенок и девушка ранены в лобовой аварии под Ростовом

19 марта 2017, 22:11
В воскресенье днем на трассе Ростов-Волгодонск в результате столкновения двух легковушек пострадали молодая женщина и годовалый ребенок, рассказал RostovGazeta представитель ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги в Аксайском районе в 13.50. Столкнулись Kia Rio под управлением 35-летнего мужчины и Hyundai, за рулем которого находился 26-летний водитель. Водитель Kia превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Hyundai.

«В результате аварии пострадала пассажирка Hyundai - 26-летняя женщина, а также годовалый малыш, находящийся в автомобиле Kia. Ребенка с травмами доставили в БСМП №2», - рассказал сотрудник ведомства.

По факту дорожно-транспортного происшествия региональной полицией проводится проверка.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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