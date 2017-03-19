Под Ростовом возникла многокилометровая пробка из-за ремонта дорог

«На Новочеркасском шоссе проводится ремонт дорожного полотна. Из-за дорожных работ на трассе образовалась пробка», - сообщил сотрудник ведомства.
На шоссе нет дорожно-транспортных происшествий. В многокилометровой пробке большинство застрявших автомобилей являются большегрузами.
Как показывает сервис «Яндекс.Пробка», затор начинается недалеко от повора на поселок Рассвет в Аксайском районе и продолжается до Аксайского Проспекта и съезда на улицу Западная. Автомобилисты на данном участке двигаются со скоростью 5 километров в час.