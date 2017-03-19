rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Под Ростовом возникла многокилометровая пробка из-за ремонта дорог

19 марта 2017, 16:16
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автомобили застряли в огромном заторе из-за ремонта дорог, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

«На Новочеркасском шоссе проводится ремонт дорожного полотна. Из-за дорожных работ на трассе образовалась пробка», - сообщил сотрудник ведомства.

На шоссе нет дорожно-транспортных происшествий. В многокилометровой пробке большинство застрявших автомобилей являются большегрузами.

Как показывает сервис «Яндекс.Пробка», затор начинается недалеко от повора на поселок Рассвет в Аксайском районе и продолжается до Аксайского Проспекта и съезда на улицу Западная. Автомобилисты на данном участке двигаются со скоростью 5 километров в час.

Материалы по теме
Центр Ростова встал в пробке из-за автоаварииЗа первые 2 мес 2017-го на переездах СКЖД произошло 8 ДТПНе втиснувшийся Hyundai стал виновником тройного ДТП в Ростове
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00