Полиция ищет мужчину, выгуливающего в Таганроге медведя

В социальных сетях появилось видео из Таганрога, на котором неизвестный мужчина выгуливает медведя без намордника и с поводком. На видеозаписи "дрессировщик" играется с диким зверем, показывая, кто "главный". Вокруг них собралась толпа людей.
В Таганроге есть только один "Живой уголок", в котором содержатся медведи. Однако руководитель "уголка" Николай Бушуев в шоке от происходящего.
"У меня живут взрослые медведи, а тот, кого выгуливают – совсем маленький. Это не наш медвежонок. Даже не представляю, откуда он взялся на улице города. Конечно, это очень опасно, нельзя просто так взять и прогуливать по улице медведя", - говорит Бушуев.
Полиция Ростовской области инициировала проверку по факту произошедшего.
"По информации, размещенной в интернете, где на видеозаписи свободно по улицам гуляет медведь, полиция проведет проверку", - отметил сотрудник ведомства.