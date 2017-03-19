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Полиция ищет мужчину, выгуливающего в Таганроге медведя

19 марта 2017, 12:07
Сотрудники полиции Ростовской области выясняют, кому принадлежит медведь в Таганроге, которого свободно выгуливают с поводком по улице Октябрьская, рассказал RostovGazeta представитель ГУ МВД по региону.

В социальных сетях появилось видео из Таганрога, на котором неизвестный мужчина выгуливает медведя без намордника и с поводком. На видеозаписи "дрессировщик" играется с диким зверем, показывая, кто "главный". Вокруг них собралась толпа людей.

В Таганроге есть только один "Живой уголок", в котором содержатся медведи. Однако руководитель "уголка" Николай Бушуев в шоке от происходящего.

"У меня живут взрослые медведи, а тот, кого выгуливают – совсем маленький. Это не наш медвежонок. Даже не представляю, откуда он взялся на улице города. Конечно, это очень опасно, нельзя просто так взять и прогуливать по улице медведя", - говорит Бушуев.

Полиция Ростовской области инициировала проверку по факту произошедшего.

"По информации, размещенной в интернете, где на видеозаписи свободно по улицам гуляет медведь, полиция проведет проверку", - отметил сотрудник ведомства.

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