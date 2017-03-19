Полиция ищет мужчину, выгуливающего в Таганроге медведя

"У меня живут взрослые медведи, а тот, кого выгуливают – совсем маленький. Это не наш медвежонок. Даже не представляю, откуда он взялся на улице города. Конечно, это очень опасно, нельзя просто так взять и прогуливать по улице медведя", - говорит Бушуев.