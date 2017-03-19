Сбой произошел в "Вконтакте" в воскресенье днем

Около 16.10 пользователи «Вконтакте» заметили, что отправлять сообщения стало невозможным, функция попросту не работала. Также в соцсети из вкладки «сообщения» исчезли все диалоги. Уже в 16.20 пользователи «ВКонтакте» смогли беспрепятственно воспользоваться функцией «отправить сообщение».