Сбой произошел в "Вконтакте" в воскресенье днем

Около 16.10 пользователи «Вконтакте» заметили, что отправлять сообщения стало невозможным, функция попросту не работала. Также в соцсети из вкладки «сообщения» исчезли все диалоги. Уже в 16.20 пользователи «ВКонтакте» смогли беспрепятственно воспользоваться функцией «отправить сообщение».
На данный момент официального комментария «ВКонтакте» о произошедшем нет. Получить какие-либо объяснения невозможно из-за отсутствия контактов представителей «Вконтакте».
По данным на январь 2017, среднесуточная аудитория составляет 87 714 854 посетителей, зарегистрировано более 410 миллионов пользователей. «ВКонтакте» является 4 самым популярным сайтом в мире.