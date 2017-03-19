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Сбой произошел в "Вконтакте" в воскресенье днем

19 марта 2017, 16:39
В воскресенье в крупнейшей социальной сети в Европе «Вконтакте» произошел сбой – пользователи в течение 10 минут не могли оправлять сообщения, передает корреспондент RostovGazeta.

Около 16.10 пользователи «Вконтакте» заметили, что отправлять сообщения стало невозможным, функция попросту не работала. Также в соцсети из вкладки «сообщения» исчезли все диалоги. Уже в 16.20 пользователи «ВКонтакте» смогли беспрепятственно воспользоваться функцией «отправить сообщение».

На данный момент официального комментария «ВКонтакте» о произошедшем нет. Получить какие-либо объяснения невозможно из-за отсутствия контактов представителей «Вконтакте».

По данным на январь 2017, среднесуточная аудитория составляет 87 714 854 посетителей, зарегистрировано более 410 миллионов пользователей. «ВКонтакте» является 4 самым популярным сайтом в мире.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Опросы
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