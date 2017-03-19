Топ-3 спорткаров отечественного производства составили в России

"В РФ в принципе только один завод выпускает спортивные машины, поэтому все три позиции занял один производитель - "АвтоВАЗ"", - сказано в сообщении.
Лучшим российским спорткаром стала Lada Kalina NFR, обладающая 1,6-литровой силовой установкой с мощностью в 136 лошадиных сил. Кроме того, у машины есть подрамник, улучшающий управление, и доработанные тормоза. Стоимость модели начинается от 830 тысяч рублей.
На второй строчке рейтинга Lada Granta Sport с кузовом седан. Мощность в 144 лошадиных силы и максимальная скорость в 195 километров в час доступна за 529,9 тысяч рублей, в базовой комплектации модель можно приобрести за 474,9 тысячи.
Замыкает рейтинг Lada Kalina Sport, с 2 вариантами 1,6-литрового двигателя – в 106 и 114 лошадиных сил. Стоит машина от 486,9 тысяч рублей.
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