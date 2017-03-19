Топ-3 спорткаров отечественного производства составили в России

На второй строчке рейтинга Lada Granta Sport с кузовом седан. Мощность в 144 лошадиных силы и максимальная скорость в 195 километров в час доступна за 529,9 тысяч рублей, в базовой комплектации модель можно приобрести за 474,9 тысячи.