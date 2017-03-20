Готовность аэропорта Платов под Ростовом оценили в 70%

Электроснабжение для 13 подстанций площадки, которые будут питать все здания и сооружения, освещать перрон и светосигнальное оборудование на полосе, власти пообещали обеспечить до 1 апреля. Завершить строительно-монтажные работы планируют к июню этого года. На пуско-наладку оборудования потребуется еще 2-3 месяца, и в сентябре-октябре на новом аэродроме Ростова совершат первые пробные полеты.