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Готовность аэропорта Платов под Ростовом оценили в 70%

20 марта 2017, 18:28
Готовность строящегося под городом Ростовом-на-Дону аэропортового комплекса Платов оценили в 70%, сообщил RostovGazeta заместитель руководителя проекта Владимир Василиади.

"Из 600 тысяч кубов бетона осталось реализовать еще 25 тысяч, асфальтобетон уложили на половину обочины, но по всей площадке, из 12 миллионов кубов земельных работ осталось только 150 тысяч кубов", — отметил он.

Электроснабжение для 13 подстанций площадки, которые будут питать все здания и сооружения, освещать перрон и светосигнальное оборудование на полосе, власти пообещали обеспечить до 1 апреля. Завершить строительно-монтажные работы планируют к июню этого года. На пуско-наладку оборудования потребуется еще 2-3 месяца, и в сентябре-октябре на новом аэродроме Ростова совершат первые пробные полеты.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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