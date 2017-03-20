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Кейтеринг ростовского аэропорта разработал меню к новому сезону навигации

20 марта 2017, 17:56
Весенне-летнее меню, разработанное к старту нового сезона навигации, включает в себя 250 различных блюд, говорится в сообщении аэропорта Ростова-на-Дону.

Так, в меню были впервые включены блюда из мяса индейки, а также еда, предназначенная для людей с непереносимостью глютена и лактозы. Повара снизили общую калорийность блюд, заменив вредные ингредиенты большим количеством овощей и фруктов.

Учитывая, что на большинстве рейсов длительностью менее трех часов горячее питание не предоставляется, авиакомпании расширили ассортимент бутербродов для коротких рейсов. Так, кроме ставших уже традиционными мясных или сырных сэндвичей в меню авиаперевозчиков появились необычные холодные закуски, например, тунисский закрытый бутерброд "Каскрут", приготовленный чиабатте на солодовой закваске с сервелатом или булочка с начинкой "Пан-Банья", которая выпекается по французскому рецепту, а также классический вьетнамский бутерброд "Бан ми".

В меню бизнес-класса появились рыбные польпетты, филе индейки, дополненное инжирно-яблочным гарниром или полезным брокколи с кешью в соусе из устриц. Кейтеринг не обошел вниманием и пассажиров эконом-класса, которым предлагаются каши на фруктовых соках и рулеты из копченного кальмара. Также кроме основного меню в самолетах предлагается питание для самых маленьких пассажиров и вегетарианцев, а также халяльные блюда.

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