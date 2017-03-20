Кейтеринг ростовского аэропорта разработал меню к новому сезону навигации

Учитывая, что на большинстве рейсов длительностью менее трех часов горячее питание не предоставляется, авиакомпании расширили ассортимент бутербродов для коротких рейсов. Так, кроме ставших уже традиционными мясных или сырных сэндвичей в меню авиаперевозчиков появились необычные холодные закуски, например, тунисский закрытый бутерброд "Каскрут", приготовленный чиабатте на солодовой закваске с сервелатом или булочка с начинкой "Пан-Банья", которая выпекается по французскому рецепту, а также классический вьетнамский бутерброд "Бан ми".