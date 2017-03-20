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Названа самая популярная отечественная модель на российском авторынке

20 марта 2017, 12:19
На начало года в России насчитывалось 1,75 миллиона автомобилей ВАЗ 2107, подсчитали аналитики autustat.ru.

Таким образом "семерка" является лидером отечественного авторынка, обогнав седан ВАЗ 2106, который оказался на втором месте с показателем 1,67 миллиона единиц. Тройку бестселлеров отечественного авторынка замыкает внедорожник LADA 4х4, которых в нашей стране насчитывается 1,16 миллиона автомобилей.

В пятерку лидеров также вошли LADA 2109, LADA 2110 с показателями менее миллиона экземпляров.

Также аналитики подсчитали, что по российским дорогам ездят не меньше 13,9 миллиона автомобилей LADA, что соответствует доле в 33,3%.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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