rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2017, 08:26

Published 20 марта 2017, 08:26

Modified 11 сентября 2022, 08:35

Updated 11 сентября 2022, 08:35

Ростовские библиотекари представят "Все оттенки детского"

20 марта 2017, 08:26
Праздник по итогам конкурса литературного творчества "Библиотека. Все оттенки детского" пройдет в Ростове-на-Дону 29 марта, сообщило региональное минкультуры.

"В конкурсе принимались работы на участие в 3 номинациях – рекомендации, как выбрать книгу, создание книжной закладки и защита природы", - сказано в сообщении.

Всего в конкурсе были представлены 674 творения от детей и библиотекарей области. На празднике запланированы квест о литературе, интерактивные конкурсы и награждение победителей.

Уточняется, что мероприятие пройдет в публичной библиотеке в Ростове.

р3

Материалы по теме
Первый отборочный тур конкурса "Кубок моря-2017" стартовал в ЮВОКонкурс "Ростов гостеприимный" проведут среди горожан к ЧМ-2018
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика