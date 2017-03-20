Ростовские библиотекари представят "Все оттенки детского"

Posted 20 марта 2017, 08:26
Published 20 марта 2017, 08:26
Modified 11 сентября 2022, 08:35
Updated 11 сентября 2022, 08:35
"В конкурсе принимались работы на участие в 3 номинациях – рекомендации, как выбрать книгу, создание книжной закладки и защита природы", - сказано в сообщении.
Всего в конкурсе были представлены 674 творения от детей и библиотекарей области. На празднике запланированы квест о литературе, интерактивные конкурсы и награждение победителей.
Уточняется, что мероприятие пройдет в публичной библиотеке в Ростове.
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