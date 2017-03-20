В Ростовской области на заброшенных полях растет конопля

"В 2016 году в области обнаружено 25 фактов произрастания конопли", – сообщил он.
По словам докладчика, наибольшее количество растений в прошлом году было изъято в Новошахтинске, Обливском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Семикаракорском районах.
"Наркосодержащие растения произрастают по всей территории области, и в основном на неиспользуемых неучтенных сельхозугодьях", – отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
По данным статистики, к распространению производства и потребления наркотиков в Ростовской области предрасполагает в том числе и природно-сырьевая база наркотических растений, поскольку в области широко распространены конопля и мак, пояснил Щур.
"Это бесконтрольность людей, которые не ухаживают за своей землей, раз она не используется в других целях", – заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Губернатор призвал все общественные объединения и власти муниципалитетов объединить силы с целью полной ликвидации таких очагов.