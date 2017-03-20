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Во всех муниципалитетах Ростовской области пройдут пожарные учения

20 марта 2017, 10:14
В Ростовской области 20 апреля во всех муниципалитетах запланировано провести мероприятия по ликвидации условных природных пожаров, сообщает в понедельник региональный ДПЧС.

"По результатам выполнения мероприятий будут созданы отчеты и направленны в областной департамент по ЧС", - говорится в сообщении.

Также в этот день в Миллеровском районе состоятся обучающие мероприятия по организации и применению сил при тушении крупного лесного пожара. Также будут проводиться проверки подготовки муниципалитетов к пожароопасному периоду.

Уточняется, что в марте текущего года произошло более 160 возгораний сухой растительности. В прошлом году за этот же период было 55 аналогичных пожаров.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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