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Posted 21 марта 2017, 09:18

Published 21 марта 2017, 09:18

Modified 11 сентября 2022, 15:46

Updated 11 сентября 2022, 15:46

Более 10 тысяч ростовчан собрались на митинг в честь возвращения Крыма

21 марта 2017, 09:18
Жители города Ростова-на-Дону провели митинг в парке имени Горького в поддержку воссоединения страны с Крымом.

Из-за дождливой погоды митинговали под зонтиками.

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