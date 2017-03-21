Более 10 тысяч ростовчан собрались на митинг в честь возвращения Крыма

Жители города Ростова-на-Дону провели митинг в парке имени Горького в поддержку воссоединения страны с Крымом.

Из-за дождливой погоды митинговали под зонтиками.