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Чеченский полицейский задержан за разбойное нападение на фермера из Ростова

21 марта 2017, 11:30
Сотрудник полиции Чеченской Республики вместе со своими тремя знакомыми совершил разбойное нападение на фермера из Ростовской области, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

"Инспектор УГИБДД Чеченской Республики 16 марта в Орловском районе напал в составе преступной группы на 37-летнего фермера. Все подозреваемые были задержаны по "горячим следам", - рассказал источник.

Автомобиль потерпевшего Toyota Land Cruiser злоумышленники остановили на автодороге поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное, четверо мужчин в масках вытащили из иномарки фермера и стали его избивать, угрожая оружием. Какие цели преследовали преступники, пока неизвестно.

Разбойников спугнул проезжающий мимо автомобиль, они скрылись на Audi без регистрационных номеров, однако их задержали в течение 40 минут. Выяснилось, что иномаркой управлял правоохранитель из Чечни, его сообщниками являются двое предпринимателей, а также житель Ростовской области.

В региональной полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

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