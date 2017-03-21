Чеченский полицейский задержан за разбойное нападение на фермера из Ростова

Разбойников спугнул проезжающий мимо автомобиль, они скрылись на Audi без регистрационных номеров, однако их задержали в течение 40 минут. Выяснилось, что иномаркой управлял правоохранитель из Чечни, его сообщниками являются двое предпринимателей, а также житель Ростовской области.