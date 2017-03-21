Чеченский полицейский задержан за разбойное нападение на фермера из Ростова

"Инспектор УГИБДД Чеченской Республики 16 марта в Орловском районе напал в составе преступной группы на 37-летнего фермера. Все подозреваемые были задержаны по "горячим следам", - рассказал источник.
Автомобиль потерпевшего Toyota Land Cruiser злоумышленники остановили на автодороге поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное, четверо мужчин в масках вытащили из иномарки фермера и стали его избивать, угрожая оружием. Какие цели преследовали преступники, пока неизвестно.
Разбойников спугнул проезжающий мимо автомобиль, они скрылись на Audi без регистрационных номеров, однако их задержали в течение 40 минут. Выяснилось, что иномаркой управлял правоохранитель из Чечни, его сообщниками являются двое предпринимателей, а также житель Ростовской области.
В региональной полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.