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Готовность аэропортового комплекса Платов под Ростовом оценили в 70%
21 марта 2017, 12:16
Первые пробные полеты в строящемся аэропорте Платов под Ростовом-на-Дону совершат уже осенью этого года, а первый регулярный рейс приземлится на взлетно-посадочной полосе в декабре.
Отмечается, что аэропорт сможет принимать воздушные суда всех классов.
#Лия Подымова
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