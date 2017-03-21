Готовность аэропортового комплекса Платов под Ростовом оценили в 70%

Первые пробные полеты в строящемся аэропорте Платов под Ростовом-на-Дону совершат уже осенью этого года, а первый регулярный рейс приземлится на взлетно-посадочной полосе в декабре.