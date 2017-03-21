Морской десант высадили на необорудованное побережье в ЮВО в ходе учений

"Перед высадкой десантников противодиверсионные катера обезвредили местность от взрывчатых веществ, после этого на подготовленный берег высадили порядка 300 десантников", - сказано в сообщении.
Бойцы ВДВ,как только оказались на берегу, сразу же начали операцию по обороне плацдарма, не позволяя высадиться десанту условного противника.
Кроме того, в рамках учений ВДВ в округе выполнили массовое десантирование военнослужащих и спецтехники, а также штурмовую высадку десанта с последующим уничтожением диверсантов-разведчиков условного врага.
Напомним, учения ВДВ такого масштаба проводятся в России впервые.
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