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Морской десант высадили на необорудованное побережье в ЮВО в ходе учений

21 марта 2017, 14:46
Морской десант высадили на не оборудованное побережье в Крыму в рамках учений ВДВ в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте Минобороны РФ.

"Перед высадкой десантников противодиверсионные катера обезвредили местность от взрывчатых веществ, после этого на подготовленный берег высадили порядка 300 десантников", - сказано в сообщении.

Бойцы ВДВ,как только оказались на берегу, сразу же начали операцию по обороне плацдарма, не позволяя высадиться десанту условного противника.

Кроме того, в рамках учений ВДВ в округе выполнили массовое десантирование военнослужащих и спецтехники, а также штурмовую высадку десанта с последующим уничтожением диверсантов-разведчиков условного врага.

Напомним, учения ВДВ такого масштаба проводятся в России впервые.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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