Отель со смотровой площадкой на новый стадион построят в Ростове к ЧМ-18

Posted 21 марта 2017, 16:44
Published 21 марта 2017, 16:44
Modified 11 сентября 2022, 08:37
Updated 11 сентября 2022, 08:37
На прилегающей территории инвестор намерен построить каток, детские площадки и пешие прогулочные зоны с бутиками. На крыше отеля планируется создать смотровую площадку с видом на Левый берег Дона и новый стадион.
"Строительство 3-этажного ресторанного комплекса и 5-этажного корпуса отеля на 24 номера уже завершено. Сейчас там проводятся отделочные работы. К ноябрю этого года мы планируем завершить кирпичную кладку 8-этажного корпуса еще на 40 мест и уже к концу года произвести технический запуск отеля", — отмечает он.
Весь комплекс с конференц-залом, ресторанов, фитнес-центром, СПА заработает в марте 2018 года.
Еще один отель на улице Большая Садовая, 133 исключили из перечня инвестиционных проектов из-за отсутствия финансирования.