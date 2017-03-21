Отель со смотровой площадкой на новый стадион построят в Ростове к ЧМ-18

"Строительство 3-этажного ресторанного комплекса и 5-этажного корпуса отеля на 24 номера уже завершено. Сейчас там проводятся отделочные работы. К ноябрю этого года мы планируем завершить кирпичную кладку 8-этажного корпуса еще на 40 мест и уже к концу года произвести технический запуск отеля", — отмечает он.