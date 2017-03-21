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Posted 21 марта 2017, 16:44

Published 21 марта 2017, 16:44

Modified 11 сентября 2022, 08:37

Updated 11 сентября 2022, 08:37

Отель со смотровой площадкой на новый стадион построят в Ростове к ЧМ-18

21 марта 2017, 16:44
Еще один четырехзвездочный гостиничный комплекс построят в центре города Ростова-на-Дону на улице Большая Садовая к чемпионату мира по футболу 2018, сообщил на первом заседании городского совета по инвестициям директор строящегося отеля Александр Огинский.

На прилегающей территории инвестор намерен построить каток, детские площадки и пешие прогулочные зоны с бутиками. На крыше отеля планируется создать смотровую площадку с видом на Левый берег Дона и новый стадион.

"Строительство 3-этажного ресторанного комплекса и 5-этажного корпуса отеля на 24 номера уже завершено. Сейчас там проводятся отделочные работы. К ноябрю этого года мы планируем завершить кирпичную кладку 8-этажного корпуса еще на 40 мест и уже к концу года произвести технический запуск отеля", — отмечает он.

Весь комплекс с конференц-залом, ресторанов, фитнес-центром, СПА заработает в марте 2018 года.

Еще один отель на улице Большая Садовая, 133 исключили из перечня инвестиционных проектов из-за отсутствия финансирования.

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#Экономика#Новости
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