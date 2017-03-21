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Ростовская область не попала в топ-10 регионов РФ в области качества

21 марта 2017, 15:25
Ростовская область не вошла в десятку российских регионов в области качества, сообщила пресс-служба "Роскачества".

"Ростовская область заняла 14-ю строчку составленного "Роскачеством" рейтинга", - сказано в сообщении.

Лидером рейтинга стала Москва, на втором и третьем местах Санкт-Петербург и Башкортостан. Из южных регионов в топ-10 вошли Краснодарский и Ставропольский края, заняв 7-е и 10-е места соответственно.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали политику региона в области качества, лидирующая роль руководства регионального производства, удовлетворенность работников условиями труда и потребителей качеством услуг и товаров

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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