Ростовская область не попала в топ-10 регионов РФ в области качества

"Ростовская область заняла 14-ю строчку составленного "Роскачеством" рейтинга", - сказано в сообщении.
Лидером рейтинга стала Москва, на втором и третьем местах Санкт-Петербург и Башкортостан. Из южных регионов в топ-10 вошли Краснодарский и Ставропольский края, заняв 7-е и 10-е места соответственно.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали политику региона в области качества, лидирующая роль руководства регионального производства, удовлетворенность работников условиями труда и потребителей качеством услуг и товаров
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