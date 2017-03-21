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Posted 21 марта 2017, 07:23

Published 21 марта 2017, 07:23

Modified 11 сентября 2022, 08:36

Updated 11 сентября 2022, 08:36

Ростовских студентов решили без предупреждения проверять на наркотики

21 марта 2017, 07:23
В 2017 году проверки на употребление наркотических веществ среди студентов будут проводиться неожиданно, заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

"Есть возможности проверять на наркотики сразу несколько студенческих групп неожиданно. Это дает очень хорошие результаты", – пояснил он.

По его словам, проверка на употребление основных видов наркотиков без предупреждения позволит выявить статистику, более близкую к реальному положению дел.

Ректором также было замечено, что в последнее время появляются новые виды наркотиков, которые по словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской пока невозможно определить при помощи тестов.

Согласно статистическим данным за 2016 год, по большинству основных показателей напряженности наркоситуации в области - обороту, потребляемости, смертности - ситуацию можно охарактеризовать как тяжелую.

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