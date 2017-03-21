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В части Ростова несколько дней будут проходить отключения света

21 марта 2017, 09:22
В Ростове-на-Дону несколько дней будут отключать свет в разных частях города из-за техработ, сообщает горадминистрация.

Во вторник свет выключили на улицах Сквозная, Пулковская, Седова, Береговая, Новгородская, Кадровая, Керамическая, первая, Вторая, Третья Круговая, Парижской Коммуны, Плеханова, Доброхимовская, Коминтерна, Первая, Вторая Краснодарская, Ревкомовская, Батуринская, Курортная, Лазаревская, Международная, Свердловская.

В этот же день без электричества остались переулки Поворотный, Паровозный, Кафельный, Таджикский и проспект Стачки.

В среду днем света не будет на улицах Казахская, Вторая Краснодарская, Белгородская, 12-го февраля, Культурная, Турксибская, Возрождения, Раевского, Клубничная, Оливковая, Цветочная, Бессарабская, Ейская, Котовского, Кронштадтская, Кутузова, Лесная, Литовская, Сестрорецкая, Тюленина, Бородина.

На это же время электричества не будет в переулках Хабаровский, Рязанский, Пятигорский, Вешенский, Голубиный, на проспекте Коммунистическом.

Кроме того, в среду и четверг свет будут выключать по улицам Кемеровская и 20 лет октября.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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