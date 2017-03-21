Видео с обновленным дизайном легендарной "копейки" появилось в сети

"Дизайн-концепция "ВАЗ-2101" основана на облике культового седана. Также в образе используются черты американских спорткаров", - говорится в сообщении.
Однако официальной информации о выпуске нового авто не появлялось.
Видео длится чуть больше минуты. В нем показаны несколько фото, голос за кадром рассказывает об обновленном авто.
Авто видео пояснил, что у "копейки" будет 200 лошадиных сил. Расход топлива составит 6 литров на 100 километров. Также он добавил, что первые авто поступят в продажу уже в этом году.
На момент вторника 09.50 мск запись посмотрели 78 тысяч раз.
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