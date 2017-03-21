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Видео с обновленным дизайном легендарной "копейки" появилось в сети

21 марта 2017, 10:19
В Интернете появилось видео, на котором показано, как могла бы выглядеть улучшенная машина "копейка", сообщает портал 360tv.ru.

"Дизайн-концепция "ВАЗ-2101" основана на облике культового седана. Также в образе используются черты американских спорткаров", - говорится в сообщении.

Однако официальной информации о выпуске нового авто не появлялось.

Видео длится чуть больше минуты. В нем показаны несколько фото, голос за кадром рассказывает об обновленном авто.

Авто видео пояснил, что у "копейки" будет 200 лошадиных сил. Расход топлива составит 6 литров на 100 километров. Также он добавил, что первые авто поступят в продажу уже в этом году.

На момент вторника 09.50 мск запись посмотрели 78 тысяч раз.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество#Видео
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