Дело завели на экс-главу села за аферы с землей под Ростовом

В результате кадастровая стоимость участка снизилась с 2,1 миллиона рублей до 18,2 тысячи. После этого подозреваемый заключил с заявителем соглашение, по которому изменился годовой размер арендной платы. Изначально она составляла свыше 200 тысяч рублей, далее изменилась до 115 рублей.