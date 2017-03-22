rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дело завели на экс-главу села за аферы с землей под Ростовом

22 марта 2017, 09:36
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении бывшего главы Гуково-Гнилушевского сельпо за аферы с землей, находящейся в аренде, сообщает региональная прокуратура.

"По данным следствия, по ходатайству заявителя фигурант незаконно изменил категорию находящегося у него в аренде земельного участка из земель промышленности в категорию земель сельскохозназначения", - говорится в сообщении.

В результате кадастровая стоимость участка снизилась с 2,1 миллиона рублей до 18,2 тысячи. После этого подозреваемый заключил с заявителем соглашение, по которому изменился годовой размер арендной платы. Изначально она составляла свыше 200 тысяч рублей, далее изменилась до 115 рублей.

р1

Материалы по теме
Бизнесмена осудили на 6 лет в Ростове за аферу на 66 млнЭкс-замглавврача в Шахтах осудили за аферу с оформлением инвалидности
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00