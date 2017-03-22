Мозаичные панно в переходах Ростова: от создания до уничтожения

Активная застройка Ростова проходила в 1970-е годы. Тогда возводились дороги, здания, мосты. Городу требовались переходы. Ответственной за их строительство стала компания "Мостоотряд №10". Переходы начали украшать по инициативе главы учреждения Георгия Былло.
Первый переход предприятие возвело на Театральной площади в 1970 году, второй - на проспекте Кирова, третий и четвертый - на проспекте Буденновского. Последний переход появился в 1984 году на площади Карла Маркса.
Материалом для мозаики стала облицовочная плитка, изготовленная в Чехии. Компьютерного моделирования в 1970-х годах не было, поэтому все мозаики вырезались вручную.
Переходы в Ростове уникальны. В советские времена мозаикой украшали рынки, метро, дома культуры, парки, школы, больницы, однако в переходах ее не появлялось. Ростов является единственным городом в мире, где мозаичными панно украшены подземные переходы.
Тематика панно посвящена различным периодам жизни детей. Начинается она с рождения и заканчивается выпускным балом. Строительные мероприятия проходили в 1979 году, в них участвовали семь специалистов.
Вначале изображена сцена в роддоме, далее показано детство в детском саду. После этого идут отдых зимой, посвящение в пионеры, школа и выпускной.
Переход оборудован четырьмя выходами. Поэтому в нем отражено несколько тематик. Панно посвящены жизни казаков, героям произведения писателя Михаила Шолохова, красногвардейцам.
Также отражена жизнь города в 1980-х годах и показан Ворошиловский мост.
Здесь панно отражают Великую Отечественную войну. В переходе можно увидеть сцены освобождения города от немцев.
Этот переход посвящен космосу, а точнее его покорению. Показан выход первого человека в открытый космос.
Сейчас переходы застраиваются торговыми точками. Они перекрывают изображения. Ростовчан возмутила эта ситуация. Они через петицию обратились к властям с требованием убрать палатки.
Кроме того, активисты заявили, что мозаичные панно пострадали во время проведения ремонтных работ в городских переходах. Говорилось, что значительная часть мозаики осыпалась и практически не подлежит восстановлению. В соцсетях появился пост с призывом прекратить разрушение.
По мнению директора компании "Арго" Станислава Кравченко, после ремонта мозаичное полотно обрушается.
Российский режиссер Кирилл Серебренников раскритиковал новую плитку в переходах Ростова. Он рассказал, что нынешние ростовчане советские работы планомерно уничтожают. Сначала их закрыли уродливыми ларьками. Теперь пришла настоящая беда - "ремонт". Режиссер добавил, что какой-то чудак решил, что эти мозаичные панно нужно обложить турецкой плохой плиткой.
Также известный дизайнер Артемий Лебедев высоко оценил навигацию в переходе на проспекте Буденновском. Он назвал гениальными указатели, которые сделаны из плитки и закреплены на стенах.