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Сотни жителей Новочеркасска в четверг останутся без света

22 марта 2017, 17:59
В Новочеркасске Ростовской области в четверг множество местных жителей останутся без света из-за техработ, сообщает горадминистрация.

Днем света не будет на улицах Желябова, Ларина, Добролюбова, Щорса, Крайняя, Флерова, Кавказская, Заречная, Огинского, Короленко, в переулках Казанский, Татарский, Черноярова, Западный, Ефремова и спуске Длинный.

На несколько часов электричество выключат по улицам Кирпичная, Аксайская, Спортивная, Бердичевского, Добролюбова, Крылова, Павлова, Тимирязева, Нечаева, Астраханская.

На это же время без света останутся жители переулков Братский, Хуторский, Одесский, Терновый, Нечаева и площадей Сенной, Панфилова.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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