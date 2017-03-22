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Posted 22 марта 2017, 14:12

Published 22 марта 2017, 14:12

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

В Ростовской области состоялись учения по ликвидации гриппа птиц

22 марта 2017, 14:12
В Миллеровском районе Ростовской области во вторник были организованы учения по ликвидации гриппа птиц, сообщает в четверг правительство региона.

"По легенде, в ветслужбу поступили данные о гибели более двух тысяч птиц. Специалисты взяли пробы, уничтожили трупы, провели дезинфекцию. Отработали мероприятия по введению и снятию карантина, а также оповещению местных жителей", - говорится в сообщении.

В тренинге поучаствовали свыше 100 специалистов.

Уточняется, что в 2017 году в РФ зафиксировали 15 случаев гриппа птиц.

В регионе в конце 2016 году грипп был выявлен на предприятии "Евродон".

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