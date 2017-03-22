В Ростовской области состоялись учения по ликвидации гриппа птиц

"По легенде, в ветслужбу поступили данные о гибели более двух тысяч птиц. Специалисты взяли пробы, уничтожили трупы, провели дезинфекцию. Отработали мероприятия по введению и снятию карантина, а также оповещению местных жителей", - говорится в сообщении.