В Ростовской области состоялись учения по ликвидации гриппа птиц

Posted 22 марта 2017, 14:12
Published 22 марта 2017, 14:12
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
"По легенде, в ветслужбу поступили данные о гибели более двух тысяч птиц. Специалисты взяли пробы, уничтожили трупы, провели дезинфекцию. Отработали мероприятия по введению и снятию карантина, а также оповещению местных жителей", - говорится в сообщении.
В тренинге поучаствовали свыше 100 специалистов.
Уточняется, что в 2017 году в РФ зафиксировали 15 случаев гриппа птиц.
В регионе в конце 2016 году грипп был выявлен на предприятии "Евродон".
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