Водителей автобусов в Ростове могут уволить за гонку с ДТП

По сведениям пользователей соцсетей, водители устроили гонки и в результате произошло ДТП. Столкновение произошло, когда автобус №77 пытался выехать с остановки общественного транспорта.
"В результате столкновения медицинская помощь никому не понадобилась, автомобили получили механическое повреждение. Проводится проверка", - отметил сотрудник ведомства.
Представитель ЗАО "АТП-5", обслуживающего автобусный маршрут №77, сообщил о том, что если будет доказана вина водителей, их накажут.
"По поступившим жалобам мы проводим проверку. Если вина водителя автобуса будет доказана, его ждет выговор, штраф либо увольнение", - подчеркнул сотрудник предприятия.