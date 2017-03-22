Водителей автобусов в Ростове могут уволить за гонку с ДТП

В Ростове-на-Дону в среду днем на пересечении Ворошиловского проспекта с улицей Большой Садовой столкнулись два автобуса, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.