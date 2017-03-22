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Водителей автобусов в Ростове могут уволить за гонку с ДТП

22 марта 2017, 16:56
В Ростове-на-Дону в среду днем на пересечении Ворошиловского проспекта с улицей Большой Садовой столкнулись два автобуса, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По сведениям пользователей соцсетей, водители устроили гонки и в результате произошло ДТП. Столкновение произошло, когда автобус №77 пытался выехать с остановки общественного транспорта.

"В результате столкновения медицинская помощь никому не понадобилась, автомобили получили механическое повреждение. Проводится проверка", - отметил сотрудник ведомства.

Представитель ЗАО "АТП-5", обслуживающего автобусный маршрут №77, сообщил о том, что если будет доказана вина водителей, их накажут.

"По поступившим жалобам мы проводим проверку. Если вина водителя автобуса будет доказана, его ждет выговор, штраф либо увольнение", - подчеркнул сотрудник предприятия.

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