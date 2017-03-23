rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2017, 19:03

Published 23 марта 2017, 19:03

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

ФК «Ростов» не комментирует возможный уход Бердыева

23 марта 2017, 19:03
Футбольный клуб «Ростов» не комментирует возможный уход вице-президента и тренера команды Курбана Бердыева, сообщил RostovGazeta пресс-атташе клуба Иван Бодылевский.

Ранее ряд СМИ написали о том, что после завершения контракта с ФК «Ростов» Бердыев может покинуть свой пост, если клуб не найдет дополнительных источников финансирования.

«Я пока ничего не могу сказать, если информация появится, она будет на официальном сайте», — говорит он.

По его словам, пока идет сезон, Бердыев будет тренировать команду. Ранее сообщалось также, что перед игроками снова возникли долги по зарплате за 4 месяца.

Материалы по теме
Петиция за отставку главы Дона из-за Бердыева набрала 3,5 тыс голосовЖители РФ попросили сделать Бердыева из ФК "Ростов" тренером сборной РФФК "Ростов" не знает о винном наборе от Моуринью для Бердыева
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика