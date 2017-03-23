ФК «Ростов» не комментирует возможный уход Бердыева

Posted 23 марта 2017, 19:03
Published 23 марта 2017, 19:03
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
Ранее ряд СМИ написали о том, что после завершения контракта с ФК «Ростов» Бердыев может покинуть свой пост, если клуб не найдет дополнительных источников финансирования.
«Я пока ничего не могу сказать, если информация появится, она будет на официальном сайте», — говорит он.
По его словам, пока идет сезон, Бердыев будет тренировать команду. Ранее сообщалось также, что перед игроками снова возникли долги по зарплате за 4 месяца.