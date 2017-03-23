Продажи китайских автомобилей сократились на треть в России

Posted 23 марта 2017, 11:54
Published 23 марта 2017, 11:54
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
"В феврале текущего года россияне купили порядка 1,9 тысячи китайских машин, что на 28% меньше, чем годом ранее", - сказано в сообщении.
В феврале 2017-го россияне лучше всего покупали Lifan, продажи которого выросли на 11%. Два других бренда в тройке лидеров – Chery и Geely продали машин меньше, чем год назад, на 25% и 77% соответственно.
Отмечается, что объем продаж китайских авто на российском рынке по итогам первых двух месяцев текущего года также снизился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
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