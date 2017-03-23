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Posted 23 марта 2017, 11:54

Published 23 марта 2017, 11:54

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

Продажи китайских автомобилей сократились на треть в России

23 марта 2017, 11:54
Почти на треть сократились продажи автомобилей китайских производителей в России за год, сообщил autostat.ru.

"В феврале текущего года россияне купили порядка 1,9 тысячи китайских машин, что на 28% меньше, чем годом ранее", - сказано в сообщении.

В феврале 2017-го россияне лучше всего покупали Lifan, продажи которого выросли на 11%. Два других бренда в тройке лидеров – Chery и Geely продали машин меньше, чем год назад, на 25% и 77% соответственно.

Отмечается, что объем продаж китайских авто на российском рынке по итогам первых двух месяцев текущего года также снизился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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