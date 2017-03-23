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Треть домов в селах Ростовской области подключат к интернету в 2017-м

23 марта 2017, 09:51
Треть домовладений, расположенных в сельской местности Ростовской области, подключат к интернету в этом году, сообщил на пресс-конференции в среду глава регионального министерства информационных технологий и связи Герман Лопаткин.

"В этом году задача перед главами сельских поселений подключить к оптово-волоконной сети 30% домовладений", — отметил он.

По словам Лопаткина, цены на подключение интернета в селах будут в три раза ниже, чем в городах. "Если подключение к оптово-волоконной сети в городах стоит от 9 до 35 тысяч рублей, то в селах эта стоимость будет снижена до 4,5—14 тысяч рублей. Конечная стоимость будет снижаться еще больше в зависимости от числа желающих подключиться", — говорит министр.

С этого года министр советует сельчанам обращаться не к операторам сотовой связи, а напрямую к главе поселения.

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