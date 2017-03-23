Треть домов в селах Ростовской области подключат к интернету в 2017-м

По словам Лопаткина, цены на подключение интернета в селах будут в три раза ниже, чем в городах. "Если подключение к оптово-волоконной сети в городах стоит от 9 до 35 тысяч рублей, то в селах эта стоимость будет снижена до 4,5—14 тысяч рублей. Конечная стоимость будет снижаться еще больше в зависимости от числа желающих подключиться", — говорит министр.