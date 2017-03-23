Удаленный контроль санобъектов предложили создать в Ростовской области

"Мобильная система аппаратного контроля должна в первую очередь охватывать объекты повышенных эпидемиологических рисков", - сказано в сообщении.
К таким объектам относят пищевые предприятия, полигоны твердых коммунальных отходов и очистные сооружения. Предлагается на всех объектах данной категории ввести обязательную контрольную систему аппаратного надзора за основными техническими показателями.
Отмечается, что по действующим нормам контроль осуществляют ответственные органы, но рейды проводятся нерегулярно и крайне редко.
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