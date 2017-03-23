rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Удаленный контроль санобъектов предложили создать в Ростовской области

23 марта 2017, 16:28
Дистанционный контроль санитарно-эпидемиологических объектов Ростовской области предложили создать активисты ОНФ, сообщил пресс-центр организации.

"Мобильная система аппаратного контроля должна в первую очередь охватывать объекты повышенных эпидемиологических рисков", - сказано в сообщении.

К таким объектам относят пищевые предприятия, полигоны твердых коммунальных отходов и очистные сооружения. Предлагается на всех объектах данной категории ввести обязательную контрольную систему аппаратного надзора за основными техническими показателями.

Отмечается, что по действующим нормам контроль осуществляют ответственные органы, но рейды проводятся нерегулярно и крайне редко.

р3

Материалы по теме
Власти Ростова будут закрывать предприятия, сбрасывающие отходы в ТемерникСхему обращения с отходами в Ростовской области подвергли критике
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00