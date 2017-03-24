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Posted 24 марта 2017, 09:07

Published 24 марта 2017, 09:07

Modified 11 сентября 2022, 08:39

Updated 11 сентября 2022, 08:39

Дополнительные поезда запустят из Ростова на период майских праздников

24 марта 2017, 09:07
Несколько дополнительных поездов запустят из Ростова-на-Дону на период майских праздников, сообщил пресс-центр СКЖД.

"Самое большое количество поездов добавят на направлении Ростов – Адлер", - сказано в сообщении.

Пик наплыва пассажиров на данном направлении ожидается 28 апреля, в этот день добавят 4 состава. В остальные даты, с 21 апреля по 14 мая, на направлении добавят по 1-2 поезда.

Также допсоставы введут на направлении Ростов – Кисловодск и Ростов - Минеральные Воды. В Минеральные Воды из Ростова допсостав отправится 5 и 10 мая, в Кисловодск из Ростова 28 апреля, обратно 1 и 9 мая.

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