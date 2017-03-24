Дополнительные поезда запустят из Ростова на период майских праздников

Posted 24 марта 2017, 09:07
Published 24 марта 2017, 09:07
Modified 11 сентября 2022, 08:39
Updated 11 сентября 2022, 08:39
"Самое большое количество поездов добавят на направлении Ростов – Адлер", - сказано в сообщении.
Пик наплыва пассажиров на данном направлении ожидается 28 апреля, в этот день добавят 4 состава. В остальные даты, с 21 апреля по 14 мая, на направлении добавят по 1-2 поезда.
Также допсоставы введут на направлении Ростов – Кисловодск и Ростов - Минеральные Воды. В Минеральные Воды из Ростова допсостав отправится 5 и 10 мая, в Кисловодск из Ростова 28 апреля, обратно 1 и 9 мая.
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